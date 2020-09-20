Гурд: «Тампа» начала играть только в последние 20 минут матча. Этого мало

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд прокомментировал проигрыш в первом матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (1:4, 0-1).

«Соперник удачно накрывал нас в самом начале развития атаки, причём на протяжении всего матча. Мы же начали играть только в последние 20 минут. Этого мало», — цитирует Гурда пресс-служба НХЛ.

Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. Для Худобина эта победа стала уже девятой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу.



Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4). Таким образом, в основной части плей-офф Антон не проиграл ни одного матча, в котором сделал более 30 сейвов.