Олексяк — о голе: Радулов сделал великолепный пас, у меня было много свободного льда

Защитник «Даллас Старз» Джейми Олексяк прокомментировал гол в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0).

«У меня было много свободного льда, Радулов сделал великолепный пас, у меня было много времени, чтобы оценить, где находятся защитники и вратарь. Первый бросок заблокировали, я смог подобрать отскок и забить со второго. В этом плей-офф защитники чаще подключаются к атаке, у меня появляются шансы. Мои голы — результат командной игры, нашей системы. Приятно приносить пользу в атаке», — ответил Олексяк на вопрос о результативности.

Олексяк стал вторым защитником в истории «Далласа» с пятью голами в одном плей-офф. Примечательно, что первым стал Миро Хейсканен, также забивший пять голов в этом плей-офф.