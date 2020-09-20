Олексяк — о голе: Радулов сделал великолепный пас, у меня было много свободного льда
Защитник «Даллас Старз» Джейми Олексяк прокомментировал гол в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0).
«У меня было много свободного льда, Радулов сделал великолепный пас, у меня было много времени, чтобы оценить, где находятся защитники и вратарь. Первый бросок заблокировали, я смог подобрать отскок и забить со второго. В этом плей-офф защитники чаще подключаются к атаке, у меня появляются шансы. Мои голы — результат командной игры, нашей системы. Приятно приносить пользу в атаке», — ответил Олексяк на вопрос о результативности.
Олексяк стал вторым защитником в истории «Далласа» с пятью голами в одном плей-офф. Примечательно, что первым стал Миро Хейсканен, также забивший пять голов в этом плей-офф.
Мастерский пас Радулова из окружения трёх соперников! Этот гол принёс «Далласу» победу
У Джейми Олексяка было достаточно времени, чтобы подготовить бросок, а потом без помех сыграть на добивании.
- 20 сентября 2020
-
15:37
-
15:05
-
14:36
-
14:02
-
13:31
-
13:15
-
12:51
-
12:20
-
11:59
-
11:29
-
11:01
-
10:45
-
10:27
-
10:14
-
10:02
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:02
-
08:46
-
08:30
-
08:11
-
08:00
-
07:33
-
07:16
-
07:00
-
06:41
-
06:25
-
06:04
-
06:00
-
05:44
-
05:31
-
05:23
-
05:16
-
05:10
Партнерский контент