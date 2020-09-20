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Олексяк — о голе: Радулов сделал великолепный пас, у меня было много свободного льда

Олексяк — о голе: Радулов сделал великолепный пас, у меня было много свободного льда
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Даллас Старз» Джейми Олексяк прокомментировал гол в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0).

«У меня было много свободного льда, Радулов сделал великолепный пас, у меня было много времени, чтобы оценить, где находятся защитники и вратарь. Первый бросок заблокировали, я смог подобрать отскок и забить со второго. В этом плей-офф защитники чаще подключаются к атаке, у меня появляются шансы. Мои голы — результат командной игры, нашей системы. Приятно приносить пользу в атаке», — ответил Олексяк на вопрос о результативности.

Олексяк стал вторым защитником в истории «Далласа» с пятью голами в одном плей-офф. Примечательно, что первым стал Миро Хейсканен, также забивший пять голов в этом плей-офф.

Мастерский пас Радулова из окружения трёх соперников! Этот гол принёс «Далласу» победу
У Джейми Олексяка было достаточно времени, чтобы подготовить бросок, а потом без помех сыграть на добивании.
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