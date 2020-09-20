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СКА обыграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

СКА обыграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачёв и Кирилл Марченко. По две результативные передачи в активе Ивана Морозова и Лукаса Бенгтссона. Единственный гол у «Торпедо» забил Вадим Перескоков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

У нижегородского клуба это поражение стало четвёртым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 22 сентября в гостях встретится с рижским «Динамо», а СКА 23 сентября проведёт домашний матч с «Сибирью».

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2020, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Перескоков (Воеводин) – 16:36' (5x5)   1:1 Ткачёв (Морозов, Бенгтссон) – 30:42' (5x4)   2:1 Марченко (Бенгтссон, Морозов) – 35:03' (5x5)
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