СКА обыграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ
СКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачёв и Кирилл Марченко. По две результативные передачи в активе Ивана Морозова и Лукаса Бенгтссона. Единственный гол у «Торпедо» забил Вадим Перескоков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
У нижегородского клуба это поражение стало четвёртым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 22 сентября в гостях встретится с рижским «Динамо», а СКА 23 сентября проведёт домашний матч с «Сибирью».
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