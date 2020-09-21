Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Купер: шанс на участие Стэмкоса во втором матче есть

Купер: шанс на участие Стэмкоса во втором матче есть
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил шансы нападающего команды Стивена Стэмкоса принять участие во второй встрече финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

«Не так часто выпадает шанс оказаться там, где мы есть, и он хочет принять в этом участие, вероятность чего существует. Он помогал команде с психологической точки зрения, но он также хочет быть частью коллектива на льду. Мы не уверены, когда это может произойти. Мы надеемся, что в какой-то момент серии он вернётся, но мы не можем быть в этом уверены. При этом, если его нет на льду, он очень помогает своими лидерскими качествами вне его.

Шанс на его участие во втором матче есть всегда, хотя на данный момент я в этом сомневаюсь. Но, чтобы узнать точно, вам надо будет включить трансляцию», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Купер: очень хорошо, что Стэмкос с «Тампой», но в плане состава пока ничего не меняется
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020