Купер: шанс на участие Стэмкоса во втором матче есть

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил шансы нападающего команды Стивена Стэмкоса принять участие во второй встрече финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз».
«Не так часто выпадает шанс оказаться там, где мы есть, и он хочет принять в этом участие, вероятность чего существует. Он помогал команде с психологической точки зрения, но он также хочет быть частью коллектива на льду. Мы не уверены, когда это может произойти. Мы надеемся, что в какой-то момент серии он вернётся, но мы не можем быть в этом уверены. При этом, если его нет на льду, он очень помогает своими лидерскими качествами вне его.
Шанс на его участие во втором матче есть всегда, хотя на данный момент я в этом сомневаюсь. Но, чтобы узнать точно, вам надо будет включить трансляцию», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
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