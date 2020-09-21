В Москве появилась хоккейная команда для детей с отсутствием зрения

В Москве создана хоккейная команда «Фортуна» для детей с отсутствием зрения.
«Детский хоккей для незрячих — это новое для России направление адаптивного спорта, которое ориентировано на социализацию и реабилитацию детей с нарушениями зрения. Благодаря специально разработанным правилам выйти на лёд и играть в хоккей могут как ребята с нарушением остроты зрения, так и с полным его отсутствием.
Команда для незрячих «Фортуна» открылась при поддержке Фонда Президентских грантов. Ориентироваться на поле незрячим игрокам помогает система звуков и адаптированная шайба», — сообщается на сайте Детской следж-хоккейной лиги.
Отметим, что в настоящий момент в составе «Фортуны» 10 детей. Активно ведётся набор детей и подростков в возрасте от 7 до 20 лет в первую в Москве команду для незрячих «Фортуна». Экипировка спортсменам выдаётся бесплатно, тренировки под руководством профессионального тренера также бесплатны.
Первая в России команда по хоккею для незрячих появилась в Детской следж-хоккейной лиге в октябре 2019 года. Большинство юных хоккеистов в секции соответствуют международной медицинской спортивной классификации спортсменов с нарушением зрения, что даёт возможность команде в дальнейшем выступать на международных турнирах.
Игрок «Фортуны»
Фото: Фото: Александра Кирилина
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