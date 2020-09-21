Вудкрофт: игроки сами решают, выходить им на раскатку или готовиться самостоятельно

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал предстоящий домашний матч с «Сибирью».
«Сегодня не все игроки были на раскатке. Не в первый раз такое практикуем. Игроки сами решают, выходить им на раскатку или готовиться самостоятельно, делать растяжку в зале. Я сам так делал и считаю, что это правильно. Все в команде профессионалы. Мы им доверяем.
«Сибирь» — очень хорошая команда. Прошлый сезон они провели успешно. Костяк команды сохранился. Они знают, как побеждать. Они играют просто и эффектно, проделывают много работы. Для нас сегодня будет хороший тест. Нам сегодня надо показать свою игру. Сохранять концентрацию все 60 минут. Также важно сохранить преимущество в счёте.
Как отношусь к тому, что был перенесён матч с «Локомотивом»? Жаль, что так сложилось. Но есть протокол безопасности КХЛ. Что касается сегодняшней игры, то в первом периоде нам надо будет почувствовать лёд, играть по своей системе, так же успешно действовать в большинстве. Это должно помочь нам выиграть.
На мне кепка и мастерка со старой эмблемой клуба? Мне нравится новый логотип, я очень хорошо оценил ребрендинг клуба. Но эти вещи мне напоминают о моём первом сезоне в «Динамо», он был очень успешным. К тому же эти вещи удобны. И кепки с новым логотипом похожи на головные уборы, которые носят гангстеры. На хоккейных тренерах они смотрятся не так, как хотелось бы», — цитирует тренера «Белорусский хоккей».
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