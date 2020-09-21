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Билялов может продолжить карьеру в НХЛ

Билялов может продолжить карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов может продолжить карьеру в НХЛ, сообщает The Hockey Writers.

В услугах вратаря заинтересованы несколько клубов лиги. Ранее появлялась информация, что Билялов может перейти в «Торонто Мэйпл Лифс», однако переход сорвался из-за пандемии коронавируса. Голкипер решил не рассматривать предложения из-за океана из-за отсутствия точной информации о старте следующего сезона.

В апреле Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырёх встречах, в каждом из которых одержал победу при 93,7% отражённых бросков и 1,75 пропущенной шайбы в среднем за матч, а также оформив один шат-аут.

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