Бывший защитник «Сан-Хосе» Тони Санд перешёл в рижское «Динамо»

Финский защитник Тони Санд подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба из Латвии. В «Динамо» хоккеист будет выступать под 76-м номером.

В прошлом сезоне Санд подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», но затем его отправили в аренду в финский клуб ТПС. В чемпионате Финляндии в 50 матчах 25-летний Сандр набрал 19 (4+15) очков. Показатель полезности игрока составил «-18».

Рижское «Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне КХЛ. Латыши в пяти матчах набрали всего три очка. Сейчас «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч «Динамо» проведёт 26 сентября. Соперниками рижских хоккеистов станут одноклубники из Москвы. Начало встречи — в 17:00 мск.