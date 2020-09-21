Бывший защитник «Сан-Хосе» Тони Санд перешёл в рижское «Динамо»
Финский защитник Тони Санд подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба из Латвии. В «Динамо» хоккеист будет выступать под 76-м номером.
В прошлом сезоне Санд подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», но затем его отправили в аренду в финский клуб ТПС. В чемпионате Финляндии в 50 матчах 25-летний Сандр набрал 19 (4+15) очков. Показатель полезности игрока составил «-18».
Рижское «Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне КХЛ. Латыши в пяти матчах набрали всего три очка. Сейчас «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.
Следующий матч «Динамо» проведёт 26 сентября. Соперниками рижских хоккеистов станут одноклубники из Москвы. Начало встречи — в 17:00 мск.
КХЛ объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо»
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