Минское «Динамо» одержало третью победу подряд, обыграв «Сибирь»

В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» со счётом 5:4 обыграло «Сибирь».
Уже в течение первых 63 секунд хозяева забросили в ворота соперника две шайбы усилиями Брэндона Козуна и Шейна Принса. После этого гости заменили голкипера Харри Сятери.
В начале второго периода Ярослав Хабаров отыграл одну шайбу, но Принс тут же оформил дубль. Далее команды продолжили обмениваться результативными атаками. В составе хозяев забили Бреннан Менелл и Роб Клинкхаммер, поразивший пустые ворота. У гостей по шайбе забросили Олег Ли, Юусо Пуустинен и Степан Санников.
«Сибирь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах. Минское «Динамо» одержало третью победу подряд. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» располагается на 8-м месте на Востоке.
- 21 сентября 2020
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