Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» одержало третью победу подряд, обыграв «Сибирь»

Минское «Динамо» одержало третью победу подряд, обыграв «Сибирь»
Хоккей / КХЛ 0

В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» со счётом 5:4 обыграло «Сибирь».

Уже в течение первых 63 секунд хозяева забросили в ворота соперника две шайбы усилиями Брэндона Козуна и Шейна Принса. После этого гости заменили голкипера Харри Сятери.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2020, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Козун (Клинкхаммер, Спунер) – 00:15' (5x5)   2:0 Принс – 01:03' (5x5)   2:1 Хабаров (Комаров, Тимашов) – 23:23' (4x4)   3:1 Принс – 23:52' (бул)   3:2 Ли (Меньшиков, Йокипакка) – 46:28' (5x5)   4:2 Менелл (Лодня, Шарангович) – 49:17' (5x5)   4:3 Пуустинен (Руохомаа) – 54:37' (5x4)   5:3 Клинкхаммер (Козун, Спунер) – 58:53' (en)   5:4 Санников (Первушин, Тимашов) – 59:36' (5x5)

В начале второго периода Ярослав Хабаров отыграл одну шайбу, но Принс тут же оформил дубль. Далее команды продолжили обмениваться результативными атаками. В составе хозяев забили Бреннан Менелл и Роб Клинкхаммер, поразивший пустые ворота. У гостей по шайбе забросили Олег Ли, Юусо Пуустинен и Степан Санников.

«Сибирь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах. Минское «Динамо» одержало третью победу подряд. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» располагается на 8-м месте на Востоке.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020