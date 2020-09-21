Вудкрофт: мне понравились первые две смены «Динамо» в матче с «Сибирью»

Главный тренер минского «Динамо» Крейг Вудкрофт прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:4). Уже в первые 63 секунды «Динамо» забросило две шайбы.

«Хорошая игра, интересная для болельщиков, мне понравились первые две смены. Мы знали, что «Сибирь» сильная команда, которая может вернуться в игру, они ни раз доказывали, мы использовали моменты свои, смогли довести дело до победы.

Две шайбы за 63 секунды? Та пауза, которая была между играми, помогла нам. У нас скопилось много энергии. Мы хотели выйти и вкатиться в игру, нам удалось это. Не могу сказать, что это была установка, но так сложились обстоятельства, и я этому очень рад.

Фальковский? Вы хорошо заметили, он травмирован, в ближайшем будущем его не стоит ждать.

Буйницкий, Грецкий, Горбунов? Они ещё не готовы играть, у кого-то травмы, Горбунов не играл из-за недостатка мест в составе.

Колячонок? Пожалуйста, перестаньте задавать вопросы о его малом количестве смен в третьем периоде! Мы на него рассчитываем, верим в него. Он хороший игрок. На третий период мы выбираем игроков, важно чтобы выходили опытные ребята, которые могут обеспечить нам результат.

Мы не можем изменить всё по щелчку пальцев. Нам нужно прибавлять во многих компонентах. Это не простой процесс, мы на пути. В будущем, мы сможем прийти к тому, чтобы спокойно доводить игру до победы

Много голов в наших матчах? Мы должны минимизировать наши ошибки, мы должны понимать, что мы играем с командой, мы должны готовы к агрессии соперника, подстраиваться под игру, это процесс, мы в процессе постройки команды.

Менелл? Это очень хороший защитник, он хорошо влился в команду. Мы знали, что он хороший атакующий защитник, он отлично подходит под нашу систему. Он понимает, как правильно действовать, если он продолжить играть на таком уровне, он нам здорово поможет», – передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.