Олег Ли: «Сибирь» проспала первые две смены, из-за наших ошибок счёт стал 0:2

Нападающий «Сибири» Олег Ли подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча закончилась победой «Динамо» со счётом 5:4.

«Всё просто, начали, проспали первые две смены, получили два гола. Нас предупреждали, что команда мобильная, нацеленная и хорошо играет первый период. Из-за наших ошибок счёт стал 0:2 и было сложно.

Численное преимущество до третьего гола соперника? Трудно сказать. Нужно как можно больше забивать при игре 5х4, это преимущество нужно доводить до гола. Не получилось. Не только в этом дело — дело в наших маленьких ошибках, кто-то недоработал, кто-то ошибся. Из этого складывается общая картина.

Нюансы игры с Заварухиным? Да, уже адаптировался, примерно понимаешь картинку, визуализируешь моменты, есть мелкие нюансы, но я постепенно вкатываюсь и понимаю. Будем идти по нарастающей, исправлять ненужные удаления, подтянем, нам некуда отступать, дальше нужно работать. Считаю, у нас замечательная команда и тренерский штаб, мы всё подкорректируем, и у нас не должно быть ненужных удалений.

Четырехдневный перерыв? Считаю, нужен был перерыв. Нас на предсезонке подкосил вирус, поэтому из-за плотного графика нам необходим был отдых. Перерыв пошёл на пользу, впереди два матча, будем биться.

Игра «Динамо»? Команда изменилась — стали побыстрее, очень быстро шайбу двигают, открываются, видна рука тренера, очень большой навал, но не забывают про игру в пас. Очень прилично Минск стартовал», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.