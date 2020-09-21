На 83-м году жизни скончался двукратный обладатель Кубка Стэнли Невин

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мэйпл Лифс» Боб Невин скончался на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба НХЛ.

Причина смерти прославленного хоккеиста, выступавшего на позиции форварда, не сообщается.

Невин — обладатель Кубка Стэнли в 1962 и 1963 годах. Выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота Норт Старз» и «Лос-Анджелес Кингз». В общей сложности Невин провёл в НХЛ 1128 матчей и набрал 726 (307 + 419) очков. В «Нью-Йорк Рейнджерс» Невин на протяжении шести сезонов был капитаном команды.

Пресс-служба НХЛ выразила соболезнования родным и близким бывшего хоккеиста.