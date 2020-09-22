Хеллебайк стал лучшим голкипером сезона НХЛ. Его конкурентом был Василевский

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк получил приз приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона. Его конкурентами были россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), финн Туукка Раск («Бостон Брюинз»).

За карьеру в Национальной хоккейной лиге российский голкипер принял участие в 26- встречах за «Тампу», выиграв 159 из них и оформив 18 шат-аутов. Его процент отражённых бросков составляет 91,9. В среднем он пропускал 2,55 шайбы за игру.

Напомним, 25-летний Василевский попадает в список претендентов на престижную награду третий сезон подряд. Победил Андрей однажды — по итогам сезона-2018/2019. Среди российских вратарей дважды награду получал Сергей Бобровский (2013, 2017).