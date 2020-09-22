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Хеллебайк стал лучшим голкипером сезона НХЛ. Его конкурентом был Василевский

Хеллебайк стал лучшим голкипером сезона НХЛ. Его конкурентом был Василевский
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк получил приз приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона. Его конкурентами были россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), финн Туукка Раск («Бостон Брюинз»).

За карьеру в Национальной хоккейной лиге российский голкипер принял участие в 26- встречах за «Тампу», выиграв 159 из них и оформив 18 шат-аутов. Его процент отражённых бросков составляет 91,9. В среднем он пропускал 2,55 шайбы за игру.

Напомним, 25-летний Василевский попадает в список претендентов на престижную награду третий сезон подряд. Победил Андрей однажды — по итогам сезона-2018/2019. Среди российских вратарей дважды награду получал Сергей Бобровский (2013, 2017).

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