Радулов превзошёл результат Самсонова по очкам за карьеру в матчах Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.



Нападающий «звёзд» Александр Радулов отметился ассистентским дублем, благодаря чему набрал 48-е очко за карьеру в плей-офф. 34-летний нападающий вышел на 16-е место по этому показателю среди российских игроков, превзойдя результат Сергея Самсонова (47 баллов). Следующей целью для Александра является результат Владимира Тарасенко (49 очков).

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах). Для Радулова матч с «Тампой» стал 60-м в плей-офф НХЛ.