Пастор: чем больше вы будете стараться ударить Кучерова, тем лучше он будет играть

Автор издания Tampa Bay Times Фрэнк Пастор оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во втором матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2, 1-1).
«Давайте, ударьте его. Толкните его на лёд. Делайте всё, что в ваших силах. Чем больше вы будете стараться ударить Никиту Кучерова, тем лучше он будет играть. «Звёзды» послали ему месседж тремя жёсткими приёмами, а он вернулся и ответил там, где это было больнее всего — на табло», — констатировал Пастор.
Нападающий «молний» Никита Кучеров отметился ассистентским дублем, благодаря чему набрал 28-е очко в нынешнем плей-офф. Форвард вышел на четвёртое место по очкам за один плей-офф среди российских игроков, превзойдя результат капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (27 очков в 2018 году).
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