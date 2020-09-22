Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Обозреватель The Athletic Дранс: Кучеров просто босс этого плей-офф

Обозреватель The Athletic Дранс: Кучеров просто босс этого плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель The Athletic Томас Дранс оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во втором матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2, 1-1).

«Он просто босс этого плей-офф. Получил жёсткий удар от Бенна, клюшкой в голову от Янмарка, заблокировал Олексяка. Ушёл ненадолго в раздевалку, но только лишь для того, чтобы организовать два гола своей команды невероятными передачами», — восхитился Дранс.

Нападающий «молний» Никита Кучеров отметился ассистентский дублем, благодаря чему набрал 28-е очко в нынешнем плей-офф. Форвард вышел на четвёртое место по очкам за один плей-офф среди российских игроков, превзойдя результат капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (27 очков в 2018 году).

Кучерова впечатали в борт и ударили в голову. Случайность, или охота на русскую звезду?
Никита ответил на грубость ассистентским дублем, а мог сделать и хет-трик из голевых передач.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020