Обозреватель The Athletic Дранс: Кучеров просто босс этого плей-офф

Обозреватель The Athletic Томас Дранс оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во втором матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2, 1-1).

«Он просто босс этого плей-офф. Получил жёсткий удар от Бенна, клюшкой в голову от Янмарка, заблокировал Олексяка. Ушёл ненадолго в раздевалку, но только лишь для того, чтобы организовать два гола своей команды невероятными передачами», — восхитился Дранс.

Нападающий «молний» Никита Кучеров отметился ассистентский дублем, благодаря чему набрал 28-е очко в нынешнем плей-офф. Форвард вышел на четвёртое место по очкам за один плей-офф среди российских игроков, превзойдя результат капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (27 очков в 2018 году).