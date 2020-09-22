«Салават Юлаев» не обращался в КХЛ по поводу переноса матча с ХК «Сочи»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил, что уфимский клуб не станет подавать запрос по поводу переноса матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».
«Наш клуб не обращался в КХЛ по поводу переноса матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Встреча пройдёт согласно календарю в установленную дату и время. Что с защитником Филипом Ларсеном? У него не коронавирусная инфекция, там другое заболевание, это не спортивная травма. Мы ждём его в составе в ближайшее время и надеемся, что он нам поможет, но с сочинцами его вряд ли стоит ждать», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее стало известно, что у главного тренера «Салавата» Томи Лямся и лидера команды Маркуса Гранлунда подозрение на коронавирус.
- 22 сентября 2020
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