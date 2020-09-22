У главного тренера «Салавата» Лямся и лидера команды Гранлунда подозрение на коронавирус

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сделал официальное заявление по ситуации с коронавирусом в уфимском клубе.

«После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК «Салават Юлаев» в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера юлаевцев Томи Лямся, нападающих Маркуса Гранлунда и Даниила Башкирова.

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Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Лямся, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы. Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с «Сочи», — цитирует Курносова пресс-служба уфимского клуба.

27-летний Гранлунд занимает второе место в списке бомбардиров КХЛ. Финский нападающий принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата, забросив шесть шайб и сделав шесть результативных передач.