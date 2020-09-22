У главного тренера «Салавата» Лямся и лидера команды Гранлунда подозрение на коронавирус

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сделал официальное заявление по ситуации с коронавирусом в уфимском клубе.
«После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК «Салават Юлаев» в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера юлаевцев Томи Лямся, нападающих Маркуса Гранлунда и Даниила Башкирова.
⠀
Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Лямся, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы. Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с «Сочи», — цитирует Курносова пресс-служба уфимского клуба.
27-летний Гранлунд занимает второе место в списке бомбардиров КХЛ. Финский нападающий принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата, забросив шесть шайб и сделав шесть результативных передач.
- 22 сентября 2020
-
12:07
-
12:06
-
11:45
-
11:20
-
11:05
-
10:54
-
10:37
-
10:16
-
10:00
-
09:41
-
09:20
-
09:02
-
08:46
-
08:30
-
08:04
-
07:41
-
07:15
-
07:01
-
06:40
-
06:35
-
06:30
-
06:23
-
06:13
-
06:08
-
06:01
-
05:56
-
05:45
-
05:02
-
04:37
-
04:30
-
03:52
-
03:03
-
02:55
-
02:39
-
02:27