Боунесс: игра была равной, пока «Даллас» не начал зарабатывать штрафные минуты

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал поражение во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, 1-1). После первого периода «звёзды» проигрывали со счётом 0:3, причём две первые шайбы «молнии» забросили при игре в большинстве.
«Провал в первые 15 минут матча? Это очень легко объяснить. Мы проигрывали вбрасывания. Не контролировали шайбу, теряли её. Хватали удаления. Потом уже, я думаю, мы заиграли хорошо. И до того, как мы начали зарабатывать штрафные минуты, игра была равной.
«Тампа» показала свой класс, забив два гола в большинстве. Это элитная команда, и мы им дали такой шанс. При этом я отдаю должное своим ребятам, которые сражались, а во втором периоде вообще доминировали. Они взяли по игре первый период, мы — второй, а в третьем было равенство. Но как раз начало матча привело их к победе», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.
- 22 сентября 2020
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