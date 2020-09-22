Клингберг: «Даллас» хорошо убивал меньшинство почти по всех матчах. Сегодня не получилось

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал поражение во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, 1-1). После первого периода «звёзды» проигрывали со счётом 0:3, причём две первые шайбы «молнии» забросили при игре в большинстве.
«Фактор этих удалений оказался очень важным. Мы сидели в боксе штрафников и видели, как „Тампа“ получает численное преимущество. А у них хорошая команда. Там выступают элитные игроки, уверенно двигающие шайбу. А мы им дали пространство на льду, и они забивали.
Так соперник поймал момент, переломив ход игры. Мы почти во всех матчах хорошо убивали меньшинство. Но сегодня не получилось. Потом мы взяли инициативу в свои руки, у нас тоже пошло большинство. Но всё-таки проиграли", — цитирует Клингберга пресс-служба НХЛ.
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