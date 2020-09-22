Источник: в рижском «Динамо» выявлено 10 случаев заражения коронавирусом

В рижском «Динамо» были выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает Sportacentrs. Положительные результаты тестов на COVID-19 как минимум у 10 членов клуба.

19 сентября председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис подтвердил, что пять хоккеистов клуба заразились коронавирусом. На следующий день стало известно о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ между латвийским клубом и «Торпедо».

По информации источника, клуб, скорее всего, закроют на карантин на 14 дней. В таком случае «Динамо» не сможет принять участие в матчах c московским «Динамо», ЦСКА, минским «Динамо», «Витязя» и «Сочи». Команда сможет выйти с карантина 9 октября и провести встречу с «Йокеритом».

Ранее также стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 11 (с «Ак Барсом»), 15 (с «Северсталью»), 17 (с «Металлургом»), 19 (с «Витязем») и 21 сентября (с ЦСКА), перенесены на более поздний срок. Это произошло после того, как рижские тесты выявили коронавирус в «Нефтехимике», с которым перед этим играл «Йокерит».