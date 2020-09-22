Палат — о голе: стоит отметить передачу — Кучеров сегодня был очень хорош

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат прокомментировал свой гол во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2). Результативной передачей в этом эпизоде отметился россиянин Никита Кучеров.
«Чем чаще бросаешь, тем больше возможностей забить. Впрочем, в данном случае стоит прежде всего отметить передачу — Куч сегодня был очень хорош», — цитирует Палата пресс-служба НХЛ.
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Нападающий «молний» отметился ассистентским дублем, благодаря чему достиг отметки в 22 голевые передачи в нынешнем плей-офф. Таким образом, российский форвард повторил национальный рекорд по результативным передачам, который в 2009 году установил нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.
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