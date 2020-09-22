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Пойнт — о голевой передаче Кучерова: он всегда способен на такие фокусы

Пойнт — о голевой передаче Кучерова: он всегда способен на такие фокусы
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал свой гол во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2). Результативной передачей в этом эпизоде отметился россиянин Никита Кучеров.

«Я не скажу ничего нового — Куч всегда способен на такие фокусы. Нам нужно лишь открыться под передачу», — цитирует Пойнта пресс-служба НХЛ.

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Нападающий «молний» Никита Кучеров отметился ассистентским дублем, благодаря чему достиг отметки в 22 голевые передачи в нынешнем плей-офф. Таким образом российский форвард повторил национальный рекорд по результативным передачам, который в 2009 году установил нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Обозреватель The Athletic Дранс: Кучеров просто босс этого плей-офф
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