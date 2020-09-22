Кто фаворит в борьбе за звание самого ценного игрока плей-офф НХЛ?

В Национальной хоккейной лиге продолжается финал Кубка Стэнли, в котором встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После двух матчей в серии счёт 1-1.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто фаворит в борьбе за звание самого ценного игрока плей-офф Стэнли?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги среди своих авторов провела голосование, попросив назвать имя хоккеиста, который по итогам плей-офф должен получить «Конн Смайт Трофи». 11 человек выбирали по три кандидата на звание самого ценного игрока розыгрыша Кубка Стэнли, давая им различное количество баллов. Первое место занял голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин (16 очков, четыре первых места).