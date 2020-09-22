Ярославскому «Локомотиву» было присуждено техническое поражение в матче с «Куньлунь Ред Стар» из-за вспышки коронавируса в команде. Встреча была запланирована на 19:00 22 сентября, однако не состоится из-за неявки ярославской команды.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Правильно ли сделала КХЛ, присудив «Локомотиву» техническое поражение?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Напомним, все клубы лиги до начала сезона были проинформированы, что в сложившейся ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств. В связи с вышеизложенным и в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Локомотиву» засчитано техническое поражение (-:+). О дальнейших матчах с участием ХК «Локомотив» лига сообщит дополнительно.
Ранее КХЛ перенесла матч «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» с 21 на 22 сентября, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы.
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