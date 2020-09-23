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Волков: в случае возвращения Костина в Америку в России он будет принадлежать «Авангарду»

Волков: в случае возвращения Костина в Америку в России он будет принадлежать «Авангарду»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал аренду российского нападающего Клима Костина у клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз».

«Пригласив Костина, мы усиливаем нападение нашей команды молодым и перспективным игроком. У Клима внушительные габариты и хорошая скорость, это пробивной форвард, способный прорываться через защиту соперника, бороться на чужом пятачке.

Кроме того, он обладает опытом международных матчей, был капитаном молодёжной сборной России. Наш клуб получил права на Клима Костина, и в случае возвращения хоккеиста в Северную Америку в России он будет принадлежать «Авангарду», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.

Костин подписал контракт с омским клубом, однако сможет вернуться в тренировочный лагерь и сыграть в Северной Америке в сезоне-2020/2021.

Нападающий «Сент-Луиса» Костин перешёл в «Авангард»
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