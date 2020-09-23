Боунесс: «Тампа» сделала выводы из прошлого сезона и просто так ничего нам не отдаст

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-1 в серии).
«Тампа» – очень-очень хорошая команда, которая участвовала в финале Кубка Стэнли пять лет назад и извлекла из этого много уроков, а также сделала выводы из своего прошлого сезона. Мы все знаем, что это сильный соперник, который нам ничего сам просто так не отдаст. Впереди третий матч, в котором возможны любые сценарии. Посмотрим, что мы увидим завтра.
Джейми Бенн? Он забивает, он отлично выигрывает вбрасывания в большинстве. Как я уже говорил, он делает всё, что вы хотите от капитана вашей команды. Это именно то, что нам нужно от Джейми, и он делает всё возможное», – цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.
- 23 сентября 2020
-
13:55
-
13:41
-
13:20
-
12:56
-
12:30
-
11:56
-
11:21
-
11:15
-
10:56
-
10:34
-
10:16
-
10:00
-
09:31
-
09:02
-
08:45
-
08:09
-
08:04
-
07:43
-
06:05
-
05:26
-
05:16
-
04:18
-
03:50
- 22 сентября 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:28
-
23:16
-
23:10
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
22:01
-
21:54
-
21:42
-
21:22