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Боунесс: «Тампа» сделала выводы из прошлого сезона и просто так ничего нам не отдаст

Боунесс: «Тампа» сделала выводы из прошлого сезона и просто так ничего нам не отдаст
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-1 в серии).

«Тампа» – очень-очень хорошая команда, которая участвовала в финале Кубка Стэнли пять лет назад и извлекла из этого много уроков, а также сделала выводы из своего прошлого сезона. Мы все знаем, что это сильный соперник, который нам ничего сам просто так не отдаст. Впереди третий матч, в котором возможны любые сценарии. Посмотрим, что мы увидим завтра.

Джейми Бенн? Он забивает, он отлично выигрывает вбрасывания в большинстве. Как я уже говорил, он делает всё, что вы хотите от капитана вашей команды. Это именно то, что нам нужно от Джейми, и он делает всё возможное», – цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

Боунесс: игра была равной, пока «Даллас» не начал зарабатывать штрафные минуты
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