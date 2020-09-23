Боунесс: Сегин не единственный игрок «Далласа». Ответственность за результат лежит на всех

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс заступился за нападающего Тайлера Сегина, который неудачно играет в нынешнем плей-офф.
«Нам нужно больше пользы от него? Да. Нам нужно больше пользы от других игроков? Да. Я знаю, что ему уделяется много внимания, и он должен с этим справиться. Но как тренер я хочу, чтобы и другие показали себя лучше. Сегин — наш не единственный игрок, ответственность за результат лежит не только на нём. Она лежит и на многих других игроках, которые должны вносить свой вклад», — приводит слова Боунесса пресс-служба НХЛ.
В активе форварда первого звена «Старз» одна результативная передача за последние 11 матчей плей-офф. В последний раз Тайлер отличался 27 августа в матче с «Колорадо Эвеланш». Канадский форвард является самым высокооплачиваемым игроком в «Далласе». Его контракт со среднегодовой зарплатой в $ 9,85 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.
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