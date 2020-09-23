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Набоков: у Худобина была возможность заработать много денег в России, но он не хотел этого

Набоков: у Худобина была возможность заработать много денег в России, но он не хотел этого
Хоккей / НХЛ 0

Бывший вратарь сборной России Евгений Набоков поделился мнением об игре голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина в нынешнем плей-офф НХЛ.

«Думаю, что в нынешнем плей-офф Худобина выделяет его непредсказуемость. C тех пор как он был в «Бостоне», он говорил мне, что готов стать основным вратарём. Он надеялся, что ему дадут шанс. Его страсть к игре огромна. Он, наверное, лучший пример вратаря, который верит в себя и не сдаётся.

Не все могут быть такими терпеливыми. У него, вероятно, была возможность вернуться в Россию и заработать много денег, но он никогда не хотел этого. Он всегда говорил мне, что хочет остаться здесь, получить шанс стать первым номером. Это то, что отличает его от всех остальных», – цитирует Набокова The Athletic.

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