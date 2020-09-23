Средний возраст заявки СКА на матч с «Сибирью» – 20 лет и 263 дня

СКА объявил состав на матч с «Сибирью». Средний возраст заявки петербуржцев – 20 лет и 263 дня, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».



В заявке СКА 12 дебютантов. За петербургский коллектив также дебютирует 22-летний голкипер Михаил Бердин, выступавший в АХЛ за «Манитоба Мус», фарм-клуб «Виннипег Джетс», и подписавший со СКА однолетний контракт.



Кроме того нападающий Никита Чибриков впервые выйдет на лёд в матче КХЛ. Тем самым он станет первым хоккеистом 2003 года рождения, принявшим участие во встрече КХЛ.



Отметим, что рекорд молодости КХЛ среди игроков, выходивших на лёд в одном матче, был установлен ярославским «Локомотивом» в матче с «Витязем» в сезоне-2019/2020. Средний возраст игроков «железнодорожников» в той встрече — 21 год и 184 дня.