Средний возраст заявки СКА на матч с «Сибирью» – 20 лет и 263 дня

СКА объявил состав на матч с «Сибирью». Средний возраст заявки петербуржцев – 20 лет и 263 дня, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
В заявке СКА 12 дебютантов. За петербургский коллектив также дебютирует 22-летний голкипер Михаил Бердин, выступавший в АХЛ за «Манитоба Мус», фарм-клуб «Виннипег Джетс», и подписавший со СКА однолетний контракт.
Кроме того нападающий Никита Чибриков впервые выйдет на лёд в матче КХЛ. Тем самым он станет первым хоккеистом 2003 года рождения, принявшим участие во встрече КХЛ.
Отметим, что рекорд молодости КХЛ среди игроков, выходивших на лёд в одном матче, был установлен ярославским «Локомотивом» в матче с «Витязем» в сезоне-2019/2020. Средний возраст игроков «железнодорожников» в той встрече — 21 год и 184 дня.
- 23 сентября 2020
-
19:56
-
19:15
-
19:10
-
18:56
-
18:39
-
18:28
-
18:16
-
17:54
-
17:34
-
17:10
-
16:55
-
16:25
-
15:45
-
15:15
-
14:40
-
14:31
-
13:55
-
13:41
-
13:20
-
12:56
-
12:30
-
11:56
-
11:21
-
11:15
-
10:56
-
10:34
-
10:16
-
10:00
-
09:31
-
09:02
-
08:45
-
08:09
-
08:04
-
07:43
-
06:05