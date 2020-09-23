Коромыслов: большого мандража перед дебютом в КХЛ не было, наоборот, азарт

Защитник СКА Арсений Коромыслов подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:4).



«Скорости в КХЛ выше, мастерство выше. Для этого мы вышли, чтобы соответствовать уровню. Роман Ротенберг хорошо мотивировал, помогал разбирать момент. Что сыграю, узнал часов за пять до матча. Большого мандража не было, наоборот, был азарт, хотелось показать себя перед болельщиками, сыграть на команду.



Хотя первый матч всё равно был на мандраже. Если во второй раз дадут сыграть, будем более профессиональны, не станет нервничать. Если бы мы по одному пришли, было был тяжелее. А когда десять молодых, сразу легче.



Может, мне и 16 лет, но физически готов. Применял силовые. Хиты помогают войти в игру. Понимаешь, что все равные, играть становится легче. Приятно, что попал в такую историю. Но много думать об этом не готов. Сказали, что у меня клубный рекорд по возрасту. Услышал и просто пошел дальше», — передаёт слова Коромыслова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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