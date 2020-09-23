Чибриков, Иванцов и Коромыслов стали первыми хоккеистами 2003 года рождения в КХЛ

Игроки петербургского СКА Никита Чибриков, Илья Иванцов и Арсений Коромыслов стали первыми хоккеистами 2003 года рождения, принявшими участие в матче КХЛ. Случилось это во встрече с «Сибирью».
Форвардам Чибрикову и Иванцову на данный момент по 17 лет, защитнику Коромыслову 16.
Напомним, средний возраст заявки петербуржцев на сегодняшнюю встречу с «Сибирью» составляет 20 лет и 263 дня. Рекорд молодости КХЛ среди игроков, выходивших на лёд в одном матче, был установлен ярославским «Локомотивом» в матче с «Витязем» в сезоне-2019/2020. Средний возраст игроков «железнодорожников» в той встрече составлял 21 год и 184 дня.
К началу второго периода счёт во встрече 1:1. На 7-й минуте Ефим Гуркин вывел новосибирцев вперёд, однако в середине игрового отрезка Иван Морозов реализовал буллит и сравнял счёт.
- 23 сентября 2020
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