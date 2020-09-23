Бердин: вторая и третья шайба «Сибири» — полностью мои голы. Физически пока тяжеловато

Вратарь СКА Михаил Бердин подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:4).
«О том, что буду играть, узнал вчера вечером. Не совсем доволен своей игрой. Считаю, вторая и третья шайбы — полностью мои голы. Мог добавить уверенности команде. Пока физически тяжеловато, но, думаю, наберу форму. Провёл около 3–4 тренировок с командой. Был в Сочи, неделю тренировался в зале. В Петербурге было время набрать форму на тренировках, но тяжело без игровой практики.
Пытался сфокусироваться на своей игре, набрать ритм. Не задумывался, молодые игроки или нет. У нас у всех одна эмблема на груди. Приехал в СКА делать свою работу и оправдывать шансы, которые мне дают. Не могу сказать, что отвык от российского хоккея — клюшки те же, шайба та же», — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 сентября 2020
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