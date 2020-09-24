Хедман стал третьим защитником в истории НХЛ, забросившим 10 шайб за один плей-офф

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.

Защитник «Тампы» Виктор Хедман забил гол, который стал победным в этом матче. На его счету стало 20 (10+10) очков в 22 играх нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Он стал третьим защитником в истории НХЛ, забившим не менее 10 голов в одном плей-офф.

Хедман превзошёл достижение Бобби Орра (девять голов в 1970 году) и Брэда Парка (девять в 1978 году). Второе место по этому показателю занимает Брайан Лич (11 в 1994 году), рекордсмен – Пол Коффи (12 в 1985 году).

Примечательно, что 11 голов забил Дастин Бафлин в 2010 году за «Чикаго Блэкхоукс», но он провёл весь розыгрыш Кубка Стэнли на позиции нападающего.