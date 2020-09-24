Спектор: недисциплинированный и эгоистичный матч в исполнении Радулова
Канадский журналист Марк Спектор раскритиковал нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова за его игру в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5, 1-2). Российский форвард заработал два невынужденных удаления, одно из которых реализовал защитник «молний» Виктор Хедман. Гол шведского защитника в результате оказался победным в матче.
«Недисциплинированный и эгоистичный матч в исполнении Радулова», — написал Спектор в «Твиттере».
34-летний Радулов провёл на льду 14 минут и 49 секунд, заработав показатель полезности "-1" и четыре штрафные минуты. Александр получил повреждение в середине третьего периода в результате неудачного столкновения с Блэйком Коулмэном и завершил матч досрочно.
Ни один из российских игроков «Далласа» не доиграл третий матч финала с «Тампой» до конца
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