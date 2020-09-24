Рижскому «Динамо» засчитают техническое поражение за отказ играть с московским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига выпустила официальное заявление относительно матча между рижским и московским «Динамо», который должен был состояться 26 сентября в столице Латвии, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

«Динамо» Рига официально уведомило лигу, что находится на карантине, в связи с чем проведение матча № 109 чемпионата КХЛ 26 сентября 2020 года с командой «Динамо» Москва не представляется возможным.

«Динамо» Рига принимает на себя все последствия такого решения в соответствии с регламентом КХЛ и просит КХЛ проинформировать клуб «Динамо» Москва об отсутствии необходимости прибытия команды в г. Рига на указанный матч в целях обеспечения безопасности хоккеистов клуба-гостя и минимизации убытков, связанных с неявкой «Динамо» Рига на матч. «Динамо» Рига выставлять резервный состав на игру отказалось.

Количество подтверждённых случаев коронавируса в команде «Динамо» Рига — пять человек. Таким образом, 26 сентября рижским динамовцам будет засчитано техническое поражение», — сказано в заявлении бело-голубых.