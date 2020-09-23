Рижское «Динамо» не выйдет на следующую встречу КХЛ, клуб готов к техническому поражению

Рижское «Динамо» не выйдет на следующий матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Клуб готов к присуждению технического поражения. Об этом сообщил председатель совета директоров рижского коллектива Юрис Савицкис.



«Мы решили, что не будем играть с «Динамо» молодёжным составом, потому что мы не хотим опускать уровень КХЛ. Пусть лига засчитывает техническое поражение. Каждый матч — это отдельная история. Говорить о четырёх технических поражениях преждевременно», — приводит слова Савицкиса ТАСС.



Напомним, что 19 сентября портал Sportacentrs сообщил о пяти хоккеистах «Динамо», заразившихся коронавирусом. Вчера, 22 сентября, стало известно ещё о пяти подтверждённых случаях среди игроков рижан. В тот же день Савицкис заявил, что основной состав команды будет закрыт на карантин до 5 октября. До этой даты рижский клуб должен сыграть дома с московскими «Динамо» (26 сентября) и ЦСКА (29 сентября), а также с минским «Динамо» (1 октября), 3 октября латвийская команда должна на выезде встретиться с подмосковным «Витязем».

КХЛ хочет, чтоб рижское «Динамо» сыграло молодёжной командой