Купер — о пяти сменах Стэмкоса в матче с «Далласом»: это было чертовски круто

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру нападающего Стивена Стэмкоса в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 2-1).

«Он провёл всего пять смен, но это были, пожалуй, самые эффективные пять смен, которые вы только увидите в матче плей-офф НХЛ. Вернуться и сделать то, что он сделал на самой большой сцене в самое важное время года. Вы должны восхищаться этим, это было чертовски круто», – цитирует Купера пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Канадский форвард «молний» Стивен Стэмкос провёл первый матч в нынешнем плей-офф. Капитан «Лайтнинг» отыграл всего две минуты и 47 секунд, но за это время успел отметиться заброшенной шайбой и войти в историю Национальной хоккейной лиги.