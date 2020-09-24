Главный тренер покинул сборную Беларуси U17 из-за отказа поддержать действующую власть

Белорусский тренер Александр Руммо покинул юниорскую сборную для игроков не старше 17 лет из-за отказа поддержать действующую власть.
«У меня был разговор с председателем федерации, где мне объяснили позицию ФХБ: чтобы работать со сборной командой, тренер должен поддерживать действующую власть. В ответ высказал свою точку зрения: я не поддерживаю, позицию свою не скрываю, подписал все соответствующие письма.
А какие здесь могут быть компромиссы? На самом деле ждал этого момента. Даже удивился, что какое-то время не было движения ни из министерства спорта, ни ещё откуда-то. Так понял, что разговор со мной поручили председателю федерации. Мы нормально обозначили свои позиции. Если быть тренером национальной команды невозможно при моём мировоззрении и взглядах — так тому и быть. Просто написал заявление об уходе.
Именно давления не было. Поступил звонок — даже толком не понял, кто был моим собеседником. У меня спросили, не желаю ли отказаться. Ответил, что нет. Всё, каких-то угроз, давления не было», — цитирует Руммо «Прессбол».
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