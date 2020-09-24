Карпов получил «5+20» за игру высокоподнятой клюшкой в матче «Металлург» — «Витязь»

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Витязь». В первом периоде гости забросили две безответные шайбы в ворота соперника, отличились Евгений Артюхин и Джастин Дэнфорт.

В концовке первого периода штраф «5+20» получил игрок «Металлурга» Максим Карпов. Форвард был наказан дисциплинарным штрафом за игру высокоподнятой клюшкой.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Металлург» одержал три победы подряд. «Магнитка» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с пятью очками находится на седьмом месте на Западе. Подмосковный клуб в пяти последних матчах одержал две победы. Одна из побед была добыта в серии буллитов, а вторая — в овертайме.