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Московское «Динамо» вырвало победу в матче с «Сочи»

Московское «Динамо» вырвало победу в матче с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» одержало победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Встреча, проходившая в Сочи, закончилась со счётом 3:2.

Счёт в середине второго периода открыл Юусо Хиетанен, который вывел гостей вперёд. В начале третьего периода Мальте Стрёмвалль восстановил равновесие. После этого команды обменялись результативными атаками — на точный бросок Дмитрия Яшкина сочинцы ответили голом Маркуса Нильссона. Но за две минуты до финальной сирены Михал Чайковски забросил победную шайбу, которая позволила командам избежать овертайма.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Хиетанен (Кагарлицкий, Шипачёв) – 31:27' (5x3)   1:1 Стрёмвалль (Нильссон) – 43:21' (5x5)   1:2 Яшкин (Шипачёв, Хиетанен) – 49:34' (5x4)   2:2 Нильссон (Мироманов, Стрёмвалль) – 50:27' (5x5)   2:3 Чайковски (Яшкин, Шипачёв) – 57:55' (5x5)

«Динамо» набрало 10 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 5 очками остаётся на девятой строчке в турнирной таблице.

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