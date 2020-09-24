Московское «Динамо» вырвало победу в матче с «Сочи»

Московское «Динамо» одержало победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Встреча, проходившая в Сочи, закончилась со счётом 3:2.

Счёт в середине второго периода открыл Юусо Хиетанен, который вывел гостей вперёд. В начале третьего периода Мальте Стрёмвалль восстановил равновесие. После этого команды обменялись результативными атаками — на точный бросок Дмитрия Яшкина сочинцы ответили голом Маркуса Нильссона. Но за две минуты до финальной сирены Михал Чайковски забросил победную шайбу, которая позволила командам избежать овертайма.

«Динамо» набрало 10 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 5 очками остаётся на девятой строчке в турнирной таблице.