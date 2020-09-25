Купер — о спаренных матчах и возможном отдыхе Василевского: «Тампе» нужны все лидеры

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о предстоящих спаренных матчах в финале Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-1 в серии) и возможности использования второго вратаря.
«Спаренные матчи в плей-офф – не то же самое, что в регулярных чемпионатах. Хотя бы потому, что нам никуда не нужно лететь. Изменятся ли наши планы на субботу, если завтрашний матч застрянет в пяти овертаймах? Возможно. Но завтра в воротах будет Василевский. На этом этапе сезона нам нужны все наши лидеры. Они тащат нас весь плей-офф, и я не вижу, почему сейчас нам следовало бы что-то менять», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
Командам предстоит играть два дня подряд – 26 и 27 сентября. В этом розыгрыше плей-офф НХЛ «Лайтнинг» ещё ни разу не выпускали на лед Кёртиса Макиленни. Андрей Василевский отыграл 22 матча подряд без замен и пропусков.
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