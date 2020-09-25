Число заражённых коронавирусом в «Барысе» увеличилось до 19 человек

Число инфицированных коронавирусом в «Барысе» увеличилось до 19 человек. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов.
«Вызывают обеспокоенность вспышки COVID-19 в трудовых коллективах, в частности, у 11 игроков хоккейной команды «Барыс» был выявлен положительный результат на коронавирус. В рамках противоэпидемических мероприятий установлено 29 контактных лиц, все отстранены от посещения стадиона «Барыс-Арена», на стадионе проведена дезинфекция и разъяснительная работа с сотрудниками.
Однако 22 сентября при обследовании 29 контактных лиц положительный результат выявлен ещё у восьми членов команды. У всех 19 заболевших симптомы COVID-19 отсутствуют, они находятся на амбулаторном лечении», — цитирует Кожахметова Vesti.kz.
17 сентября клуб из Нур-Султана сообщил о 12 случаях заражения, но, по словам Кожахметова, инфицированных при первичной проверке было 11. В связи с этим были перенесены шесть встреч команды в регулярном чемпионате КХЛ. В настоящий момент команда Юрия Михайлиса находится на карантине.
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