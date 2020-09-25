Галиев — о молодёжном составе СКА: нас ждёт серьёзный, принципиальный соперник
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился ожиданиями перед матчем регулярного чемпионата со СКА.
«У СКА хорошая молодёжь, много ребят играют в сборных — это показатель. У них появился шанс, они будут бороться за место в составе. Будет интересный хоккей.
Смотрел ли матч СКА с «Сибирью»? Видел только первый период. Был быстрый хоккей, молодые ребята держали шайбу, не отбрасывались, лезли на ворота. Да и в большинстве у них всё нормально.
Как «Ак Барс» готовился к матчу? В Казани, в штатном режиме. Настраиваемся как на обычную игру — не обращаем внимания, в каком составе будет СКА. Нас ждёт серьёзный, принципиальный соперник, так что готовы на сто процентов», — приводит слова Галиева пресс-служба казанского клуба.
СКА сыграет с «Ак Барсом» молодёжным составом
- 25 сентября 2020
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