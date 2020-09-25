Ротенберг: в последние 5 лет я погружён во все процессы СКА, понимаю, как всё происходит

И.о. главного тренера СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча закончилась победой казанцев 3:2 Б. Ротенберг заменил Валерия Брагина, у которого подозревают коронавирус.

«Можем только радоваться за наших игроков, гордиться сегодняшней игрой. Конечно, мы стремились только к победе, на каждый матч выходим побеждать. Радует, что перебросали соперника, что доминировали во многих отрезках. Не хватило хладнокровия забить больше. Выполнили план на игру, играли дисциплинированно, это уже большой шаг вперёд.

У нас большое будущее, сегодня играли за наше будущее. Гордимся игрой, показали высокие скорости, это наша система. Сегодня показали, как хотим играть, какой видим нашу систему. Видим, что у нас есть будущее, и будем дальше работать, чтобы добиваться побед.

Ситуация сложилась так, что пришлось встать на скамейку. Но я с трёх лет в спорте. Отец — тренер. Всю жизнь живу спортом. А в хоккее я уже 29 лет. Понимал ситуацию, был уверен в этих хоккеистах. Мы готовили их долгие годы. Понимали, что надо сыграть правильно, по нашей системе. Это не моя заслуга, а всей системы, всех тренеров. Коллективный труд и личный вклад каждого. Сегодня это все увидели. Мы работаем так много лет. В последние пять лет погружён во все процессы и понимаю, как все происходит. Если бы не понимал, это было бы как сесть в болид «Формулы-1» и не знать, какие кнопки нажимать. Понимал, как это будет. Сегодня мы увидели, что идем в правильном направлении. Не сомневались в игроках.

Хочу ли дальше пробовать себя в тренерском деле? Мы не будем раскрывать всей внутренней кухни, но так мы работаем уже давно. Собираем информацию, идёт обмен мнениями, изучаем опыт других стран, команд. Это долгие годы подготовки. Мы показали, что у российского хоккея большое будущее. Главное — играть", — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата».