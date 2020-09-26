Радулов повторил результат Тарасенко по очкам за карьеру в матчах Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После второго периода счёт равный — 3:3.
Нападающий «звёзд» Александр Радулов отметился голевой передачей, благодаря чему набрал 49-е очко за карьеру в плей-офф. 34-летний нападающий вышел на 15-е место по этому показателю среди российских игроков, повторив результат нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко (49 баллов). Следующей целью для Александра является результат Валерия Каменского (60 очков).
Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах). Для Радулова матч с «Тампой» стал 62-м в плей-офф НХЛ.
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