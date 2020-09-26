Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Радулов повторил результат Тарасенко по очкам за карьеру в матчах Кубка Стэнли

Радулов повторил результат Тарасенко по очкам за карьеру в матчах Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После второго периода счёт равный — 3:3.

Нападающий «звёзд» Александр Радулов отметился голевой передачей, благодаря чему набрал 49-е очко за карьеру в плей-офф. 34-летний нападающий вышел на 15-е место по этому показателю среди российских игроков, повторив результат нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко (49 баллов). Следующей целью для Александра является результат Валерия Каменского (60 очков).

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах). Для Радулова матч с «Тампой» стал 62-м в плей-офф НХЛ.

Радулов превзошёл результат Самсонова по очкам за карьеру в матчах Кубка Стэнли
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020