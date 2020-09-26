Никита Кучеров установил рекорд плей-офф НХЛ по передачам среди крайних нападающих

Завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт и ещё по одной шайбе в свой актив записали Янни Гурд и Алекс Киллорн. Победный гол в овертайме за «Тампу» забил Кевин Шаттенкирк. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, Кучеров установил рекорд плей-офф НХЛ по передачам среди крайних нападающих, превзойдя достижение Марка Рекки. После этого матча на счету россиянина стало 25 результативных передач, тогда как Рекки в 1991 году отметился 24 голевыми передачами.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится завтра, 27 сентября, начало – в 3:00 мск.