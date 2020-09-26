Биссонетт: арбитры весь матч гонялись за своими неудачными свистками

Автор известного подкаста Spittin Chiclets, а в прошлом нападающий НХЛ Пол Биссонетт прокомментировал работу бригады арбитров Франсиса Шаррона и Келли Сазерлэнда в четвёртом матче финала Кубка Стэнли. В овертайме арбитры удалили капитана «Даллас Старз» Джейми Бенна, что позволило хоккеистам «Тампа-Бэй Лайтнинг» забить победный гол.

«Чувствовалось, что арбитры весь матч гонялись за своими неудачными свистками, пытались исправиться. Но они тоже люди. На мой взгляд, это был тяжёлый матч для судейства. Думаю, что арбитры устали, старались не отставать. Вот это игра!» — отметил Биссонетт в своём «твиттере».

49-летний Сазерлэнд является одним из самых известных арбитров за всю историю Национальной хоккейной лиги. Канадский арбитр дебютировал в НХЛ 20 лет назад, а нынешний финал плей-офф стал седьмым в его судейской карьере. 37-летний Шаррон впервые работает в финале Кубка Стэнли.