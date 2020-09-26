Сегин: у «Далласа» есть 24 часа, чтобы переломить ход серии
Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин подвёл итоги четвёртой встречи финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Знаем, что можем больше. И хотим выиграть. Нужно сделать всё, чтобы переломить ход серии. У нас есть на это 24 часа. Верю в нашу команду, верю в наших парней. Отступать уже некуда, это финал Кубка Стэнли. Думаю, всё будет хорошо», — цитирует Сегина пресс-служба НХЛ.
Напомним, четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли прошёл на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершился победой «Лайтнинг» в овертайме со счётом 5:4. Сегин участвовал в двух заброшенных шайбах команды, отдав две результативные передачи — Кори Перри и Джо Павелски. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».
- 26 сентября 2020
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