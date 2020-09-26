Хёрнквист — о переходе во «Флориду»: для меня и семьи это был лёгкий выбор

Нападающий «Флорида Пантерз» Патрик Хёрнквист прокомментировал обмен в команду из «Питтсбург Пингвинз».



«Когда заговорили об обмене, это ошеломило, ведь у меня в контракте был пункт о запрете.



Но потом узнал, что «Питтсбург» не рассчитывает на меня, а «Флорида» по-настоящему хочет видеть в команде. Для меня и семьи это был лёгкий выбор. Очень рад поехать туда и помочь команде выигрывать.



Конечно, элемент безумия в этой ситуации присутствовал. Это был трудный момент, я как будто попал в тупик. Когда есть такой пункт в контракте, не думаешь, что этот вопрос вообще возникнет. Я не торопился и изучил все сценарии», — приводит слова Хёрнквиста официальный сайт «Флориды».



Напомним, швед должен был одобрить сделку, отозвав пункт в контракте о запрете на обмен, чтобы переход состоялся.

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